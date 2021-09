Haitallinen rahapelaaminen ja sosiaalietuudet kytkeytyvät selvästi toisiinsa – "Illuusio, että kohta me voitamme ja tämä pelastaa meidän arjen"

– Kun koko väestöstä rahapeliongelmaisia on kolmella prosentilla, niin työttömien kohdalla osuus on 6,4 prosenttia, kertoo Salonen.

– Etuuksien varassa elävät ihmiset pelaavat vähemmän kuin koko väestö, mutta kun he pelaavat, he käyttävät yhtä paljon rahaa kuin työssäkäyvät pelaajat. Eli he käytännössä he käyttävät paljon enemmän rahaa pelaamiseen suhteessa omiin tuloihinsa, sanoo Salonen.