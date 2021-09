Tällainen on uusi esitys rahapelilaista: Pakollinen tunnistautuminen kaikkeen pelaamiseen, automaatteja ei kokonaan pois kaupoista

Hallitus on antanut arpajaislain uudistamista koskevan lakiesityksen eduskunnalle. Esityksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja lujittaa Veikkauksen monopolijärjestelmää. Tavoitteena on, että säädösmuutokset tulisivat pääosin voimaan ensi vuoden alusta.