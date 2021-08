Haavoja kasvoihin, leuka sijoiltaan, hampaat lyötiin sisään – Pohjois-Korean vangit kertovat järkyttävästä kohtelusta: "Olimme heille kuin nyrkkeilysäkkejä"

The Guardianin mukaan Pohjois-Korean vangit pakotetaan uuvuttavaan ruumilliseen työhön ja heitä lyödään niin ankarasti, että se voi olla kidutuksen muoto, YK linjaa. YK on myös varoittanut, että koronapandemia on pahentanut ihmisoikeuskysymyksiä tunnetusti sortavassa maassa entisestään.