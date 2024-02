Haaviston vaalikassa kasvoi lähes 1,9 miljoonaan – silti vähemmän kuin Stubbilla

Kokoomuksen ehdokkaan Alexander Stubbin vaalirahoitus on alkuviikosta täydennetyn ennakkoilmoituksen mukaan liki 2,5 miljoonaa euroa. Tämä on myös se summa, jonka Haaviston kampanja on asettanut tavoitteekseen. Haavistolla on siis vielä jonkin verran kirittävää, jos hän haluaa saavuttaa Stubbin.