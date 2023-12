Haavistolla tuplasti enemmän medianäkyvyyttä kuin Harkimolla: Analyytikko kertoo syyn

– Ensinnäkin Haavisto on ollut jo pitkään gallup-tulosten kärjessä ja sitä kautta hän on toki kiinnostava hahmo. Tämän lisäksi häntä verrataan mediassa paljon muihin ehdokkaisiin. Myöskin hänen ministeritaustastaan on todennäkäisesti etua. Hän on tuoreeltaan ollut ulkoministerinä, joten hänen kantansa ulkopoliittisiin kysymyksiin kiinnostavat.