Haavisto toisti USA:n Blinkenille Suomen tarjouksen isännöidä presidenttien huipputapaamista: "Jos hyviä palveluksia tarvitaan, Suomi on aina valmiina"

"Jos tällaisia diplomaattisia hyviä palveluksia tarvitaan, Suomi on aina valmiina"

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välille on kaavailtu tapaamista kesäkuulle, ja Suomi tarjoutui jo viime kuussa isännöimään sitä.

– Omassa puheenvuorossani toin esille sen, että jos tällaisia diplomaattisia hyviä palveluksia tarvitaan, niin Suomi on aina valmiina. Mutta tämä on tietysti osapuolten päätettävissä oleva asia, Haavisto kertoi tavattuaan Blinkenin.

– Toin esiin ulkoministeri Blinkenille, miten tärkeää Suomellekin on se, että suurvaltasuhteet toimivat, ja että Venäjällä ja USA:lla on suora keskustelusuhde. Meidän kannaltamme se on kaikkein tärkein asia, Haavisto sanoi.