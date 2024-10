Stubb Venäjän älähdyksestä: Ei kannata provosoitua

Venäjä on muun muassa puhutellut Suomen Venäjän-suurlähettilästä sekä lähettänyt Suomelle kaksi noottia. Venäjän ulkoministeriö on syyttänyt takavarikointipäätöksen rikkovan diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin yleissopimusta vuodelta 1961 ja sanonut Venäjän ryhtyvän asiassa tarvittaessa vastatoimiin.

– Kansainvälinen välimiestuomioistuin on tehnyt päätöksen, jonka Suomen käräjäoikeus on vahvistanut ja mitoittanut noin neljään miljardiin, ja ulosottovirasto käsittelee sitä tällä hetkellä, Stubb totesi.

"Odotamme Yhdysvaltain vaalitulosta"

– Lähtökohta on pieni toiveikkuus, että Kiina pystyy vaikuttamaan Venäjään muodossa tai toisessa. Ja jos oli mahdollisuus saada ajatuksen siemen presidentti Xille, että heillä olisi avaimet rauhaan Venäjän kautta, niin me sovimme, että jatkamme keskustelua tarpeen mukaan, jos tulee jotain välittämisen tarvetta suuntaan tai toiseen. Mutta todellisuus on se, että me kaikki odotamme Yhdysvaltain vaalitulosta.