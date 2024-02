"Ydinasehötkyily": Haavisto sanoi olevansa Niinistön ja Orpon linjalla toisin kuin Stubb – mutta mikä se linja on? MTV selvitti

– Fakta on se, että ydinaseita Nato pitää vain muutamassa paikassa Euroopassa, eikä mikään niistä ole kovin lähellä Suomea. Mutta toinen fakta on se, että ydinasepelote toteutuu montaa eri kautta, muun muassa sukellus­veneiden kautta ja niin edelleen. Aika ymmärtääkseni hyvin jo tällä hetkellä, hän totesi Ilta-Sanomille.

Pääministeri Orpo: Suomi ei valmistele lakimuutosta

– Meillä ei ole se nyt missään valmistelussa. Meillä on yleinen lähtökohta Nato-Suomen rakentamisessa, että olemme hyvin avoimia. Me katsomme pala kerrallaan niitä elementtejä, joilla me integroidumme Natoon, Orpo sanoi.