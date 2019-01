Häätkin muuttuvat – ekologisuus, kierrätys ja persoonalliset juhlat ovat nyt muotia

– Ei mitään kertakäyttöisyyttä ja paljon on näitä facebook-ryhmiä, joissa myydään eteenpäin tuotteet, joita on omiin häihin ostettu. Sitä kautta tulee ekologinen painotus, kuvailee häämessutuottaja Paula Kirvesmäki.

Jopa kaksi vuotta juhlavalmisteluja

– Vuosi on sellainen aika, että todennäköisesti saadaan toivottu tila ja kirkko ja asiat kuntoon. Siitä on hyvä aloittaa. Keskimäärin siellä 15 000 euron paikkeilla mennään ja sillä saadaan loistavat juhlat, laskee Kirvesmäki.

Jokainen hääjuhla on erilainen

– Jokaisella on omanlaisensa. On maanläheistä, on glamouria, on luontoa ja vihreyttä tuodaan esille. Ei pysty sanomaan, että olisi yhtä samanlaista, arvioi hääsuunnittelija Jenni Hukkanen Mevent Oy: stä.