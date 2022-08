Hääpäiväkirjat-sarjan pari taistelee kirkkovihkimisen puolesta: "Tämän pitäisi olla ihan perusoikeus"

Hääpäiväkirjat -sarjan Nina ja Emma haluavat ehdottomasti tärkeinä pitämänsä kirkkohäät. Nina kertoo ohjelmassa parin saaneen varattua häihinsä kirkon, joka on yksi pääkaupunkiseudun suosituimpia vihkikirkkoja.

On kuitenkin epävarmaa, vihitäänkö pari kyseisessä kirkossa, vai ei. Nina kertoo saaneensa asiasta sähköpostin, jonka mukaan pariskunta voidaan siunata kirkossa, mutta vihkimisät puolestaan ei voitaisi suorittaa.

– Hyvä ystäväni sanoi, että hän vihkii meidät, ihan sama, mitä sinne papereihin on merkattu, Nina kertoo.

– Ajattelin, että nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa: hän joko vihkii meidät niin sanotusti pöydän alta, mikä ei jää mihinkään rekisteriin, tai sitten me taistellaan siitä, että saadaan se kirkollinen vihkiminen, ja siitä jää rekisteriin joku tieto, että naispari on vihitty.