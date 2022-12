Hääpäiväkirjat-ohjelman Emman ja Ninan häitä edeltävänä torstaina parille meinasi iskeä paniikki: "Oli aika rankkaa"

– Olen onnekas, kun olen löytänyt vierelleni niin ihanan puolison. Olen kiitollinen, että on niin kaunis nainen, jota saa sanoa omaksi vaimokseen, Emma ylisti tuolloin puolisoaan.

– Ihanaa, että Emma on taas vierelläni. Vaikka emme olleet kuin yhden yön erossa.

Yhdessä pari on ollut kuutisen vuotta. Kihloihin he menivät helmikuussa 2020, ja oikeastaan siitä lähtien on suunniteltu jo häitä. Hääpaikka varattiin noin kaksi vuotta sitten.