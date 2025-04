Haamuraja rikki: Diesel 1,499e!

Dieseliä saa nyt halvemmalla kuin moneen vuoteen.

Diesel pumppuhinta on paikoin pudonnut jo alle 1,5 euron litrahinnan.

MTV Uutisten toimittaja todisti Klaukkalassa, että paikallisella Nesteellä dieseliä sai jo hintaan 1,499 litra.

Havainnon vahvistaa myös tankille.fi-palvelu, joka kerto myös Vantaan Keimolassa olleen saatavissa polttoainetta samaiseen hintaan. Muualla litrahinta on tiettävästi vielä yli 1,5 euron. Palvelun mukaan keskihinta on kuitenkin vielä 1,720 euroa.

Dieselin keskimääräinen litrahinta oli Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan 1,5 euroa viimeksi maaliskuussa 2021.

Dieselin hinnan niiauksen taustalla on raakaöljyn laskenut hinta. Raakaöljyn hinta on painunut alimmilleen vuosiin. Viimeksi raakaöljy on ollut näin edullista maaliskuussa 2021.

Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitusjohtaja Jari Salonen kertoi aiemmin MTV Uutisille, että öljyn maailmanmarkkinahinnan pudotus näkyy pumpuilla viiveellä.

– Kun öljy tuodaan tankkerilla Suomeen ja ajetaan esimerkiksi Nesteen säiliöihin, se käy jalostusprosessin läpi. Lisäksi meillä on nyt kalliimmalla hinnalla ostettuja polttoaineita huoltoasemien tankeissa, niin ne pitää saada ensin alta pois. Eli vaikutus tulee näkymään selvästi viiveellä, hän kertoi tuolloin.

Aivan yksi yhteen ei öljyn hinnan muutos näy dieselissä. Polttoaineen hinta muodostuu raaka-aineen lisäksi eri veroista, joiden päälle lasketaan Salosen mukaan vielä arvonlisävero.

– Raakaöljyn hintaosuus dieselissä ja bensiinissä on ollut karkeasti luokkaa 60–70 senttiä. Jos barrelin hinta putoaa 10 prosenttia, sen teoreettinen hintavaikutus on noin 6–7 senttiä per polttonestelitra.