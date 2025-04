Dieselin hinnan haamuraja lähestyy – näin tilanteen pumpulla odotetaan kehittyvän

Raakaöljyn hinta on painunut alimmilleen sitten maaliskuun 2021.

Pohjanmeren Brent-laadun hinta laski keskiviikkona alle 60 dollaria tynnyriltä eli barrelilta. Yhdysvaltalaisen West Texas Intermediaten (WTI) hinta puolestaan painui noin 57 dollariin barrelilta. Esimerkiksi tällä viikolla dieseliä on jo voinut tankata pääkaupunkiseudulla edullisimmillaan hieman yli 1,5 euron hintaan.

Perjantaina edullisin diesellitra oli tarjolla Nurmijärven Klaukkalassa 1,527 eurolla, kertoo polttoaine.net-sivusto.

MTV Uutiset kysyi eri toimijoilta, että milloin dieselin pumppuhinta putoaa Suomessa jo alle 1,5 euron rajapyykin.

Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitus johtaja Jari Salonen kertoo puhelimitse, että jos öljyn maailmamarkkinahinnan pudotus ylipäätään tulee näkymään dieselin pumppuhinnoissa Suomessa, niin se tulee näkymään viiveellä.

– Kun öljy tuodaan tankkerilla Suomeen ja ajetaan esimerkiksi Nesteen säiliöihin, se käy jalostusprosessin läpi. Lisäksi meillä on nyt kalliimmalla hinnalla ostettuja polttoaineita huoltoasemien tankeissa, niin ne pitää saada ensin alta pois. Eli vaikutus tulee näkymään selvästi viiveellä.

Ylittyykö 1,5 euron haamuraja pian?

Voiko suomalainen diesel-autoilija tankata autoonsa kohta dieseliä 1,5 euron litrahinnalla tai edullisemmin?

Salosen mukaan raakaöljyn 10-15 prosentin hinnanlasku ei vielä tule romahduttamaan dieselin eikä bensiinin hintaa Suomessa.

– Raakaöljyn hintaosuus dieselissä ja bensiinissä on ollut karkeasti luokkaa 60-70 senttiä. Jos barrelin hinta putoaa 10 prosenttia, sen teoreettinen hintavaikutus on noin 6-7 senttiä per polttonestelitra.

Salonen huomauttaa, että polttoaineen hinta muodostuu raaka-aineen lisäksi eri veroista, joiden päälle lasketaan Salosen mukaan vielä arvonlisävero.

Edellisen kerran dieselin keskimääräinen litrahinta on Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan ollut 1,5 euroa maaliskuussa 2021. Vuonna 2024 dieselin verollinen keskihinta oli STT:n mukaan noin 1,80 euroa litralta.

Dieselin litrahinta on ollut keskimäärin 1,5 euroa edellisen kerran maaliskuussa 2021.MTV

Autoalan Keskusliitto ry:n toimitusjohtaja Tero Lausala arvelee, että bensiinin ja dieselin hinnat tulevat jollain viiveellä laskemaan.

– Kyllä lähtökohtaisesti jollain aikajänteellä, kun maailmanmarkkinahinta laskee. Ajallisesti siihen vaikuttaa muun muassa se, mikä on paikallisten markkinoiden eli Suomen kysyntä, sekä alueellinen kysyntä, eli minkä verran alueella on bensaa ja dieseliä varastoissa.

Myös öljy-yhtiö ST1:n kaupallinen johtaja Timo Jokinen arvelee, että polttoaineiden hinnat tulevat laskemaan.

– Maailmanmarkkinoilla dieselin hinta on laskenut noin samassa suhteessa kuin raakaöljyn hinta, Jokinen sanoo sähköpostitse.

Jokinenkin on samoilla linjoilla, että maailmanmarkkinahintojen muutokset tulevat näkymään paikallisilla markkinoilla yleensä viiveellä.