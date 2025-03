Gwen Stefani säihkyy ikonisissa otoksissa – kuin ilmetty Marilyn

Gwen Stefani julkaisi hurmaavia mustavalkokuvia.

Laulaja Gwen Stefani julkaisi Instagramissaan upeita otoksia, joissa kanavoi Marilyn Monroeta, kertoo muun muassa Hello!

Kuvilla laulaja juhlistaa takavuosien This Is What the Ttuth Feels Like -albumiaan. Tyylikkäät kuvat ovat kuin toisinto Monroen vuonna 1953 otetuista ikonisista kuvista.

– Tältä totuus tuntuu, Stefani on kirjoittanut julkaisunsa yhteyteen.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Stefanin albumi julkaistiin vuonna 2016 ja tyylikkäät mustavalkoiset kuvat on alunperin otettu levyn promootiota varten.

Stefanin fanit riensivät kommentoimaan julkaisua muun muassa lukuisin emojein.

– Ikoninen albumi. Used to Love You saa minut vieläkin itkemään, yksi kirjoittaa.

– Yksi kaikkien aikojen suosikeistani, toinen iloitsee.

– Rakastan tätä Marilyn Monroe -tyyliä, kolmas hehkuttaa.