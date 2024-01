No Doubt tekee paluun festarilavoille lähes 10 vuoden tauon jälkeen

Etelä-Kalifornian aavikolla, muutaman tunnin ajomatkan päässä Los Angelesista järjestettävä Coachella -musiikki- ja taidefestivaali saa esiintyjäkseen No Doubt -yhtyeen, jota ei ole nähty lavoilla lähes 10 vuoteen. Festivaalin tuottaja Goldenvoice kertoi asiasta 16. tammikuuta.

No Doubt on yksi festivaalin neljästä pääesiintyjästä, eikä se ole esiintynyt Gwen Stefanin johdolla livenä sitten vuoden 2015.

Pääesiintyjinä nähdään myös Lana Del Rey , Doja Cat j a räppäri Tyler, The Creator .

No Doubt perustettiin alun perin 90-luvun puolivälissä ja se tuli tunnetuksi muun muassa klassikkohiteistään Don't Speak, Just a Girl ja Spiderwebs. Yhtye siirtyi 2000-luvun alussa sooloprojekteihin julkaistuaan useita albumeita yhdessä. Vuonna 2004 Stefani julkaisi ensimmäisen sooloalbuminsa Love. Angel. Music. Baby. ja on sen jälkeen julkaissut kolme muuta sooloalbumia.