Guardian: Yhdysvaltain viranomaiset pimittivät tietoa tappavista taudinaiheuttajista – eläinaktivistit vaativat tuontiapinoiden kieltoa

Yhdysvaltalainen eläinjärjestö PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) on saanut haltuunsa Yhdysvaltain tautienvalvonta- ja ennaltaehkäisykeskuksen (CDC) asiakirjoja, jotka paljastavat, että Aasiasta on tuotu maahan tappavia taudinaiheuttajia kantavia apinoita vuosina 2018-2021. Mukana on muun muassa virus, jonka katsotaan olevan riski bioterrorismille.