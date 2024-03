Greta Gerwig ja Margot Robbie eivät saaneet tiettyjä Oscar-ehdokkuuksia – akatemian jäsen: "Väärin joka tasolla"

– Olen surullinen siitä, että tämä tunnustus, joka on niin ansaittu, hylättiin, koska se on väärin joka tasolla, lähde kertoi Peoplelle .

Robbie on ehdolla parhaasta elokuvasta elokuvan tuottajana, kun taas Gerwig on ehdolla parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta yhdessä miehensä Noah Baumbachin kanssa. Kenin roolistaan Ryan Gosling sai parhaan miessivuosan ehdokkuuden yhdessä America Ferreran kanssa, joka sai parhaan naissivuosan ehdokkuuden Barbie-elokuvasta.

– Ja tämä on elokuva, joka oli kyllä komedia ja joka tuotti yli miljardi dollaria. Miten voit olla antamatta tunnustusta ohjaajalle? Kuinka monella naisohjaajalla on ollut elokuva, jonka tuotot ovat noin suuret? Tämä oli ilmiö, lähde ihmetteli Peoplelle.

Sen jälkeen, kun Oscar-gaala aloitettiin vuonna 1929, vain kahdeksan naista 45 on ollut ehdolla parhaan ohjaajan kategoriassa. Tuohon lukuun on laskettu myös tänä vuonna Putoamisen anatomia -elokuvasta ehdolla oleva ohjaaja Justine Triet .

Muut ehdokkaat parhaan ohjaajan kategoriassa ovat Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things) ja Jonathan Glazer (The Zone of Interest).