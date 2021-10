Googlen emoyhtiö teki jättituloksen pandemian avulla – ennätystulos jo viidettä kertaa peräkkäin

Teknologiajätti Googlen emoyhtiö Alphabet kertoo tehneensä heinä-syyskuussa 18,9 miljardin dollarin tuloksen. Lukema ylittää ennakko-odotukset ja on lähes 69 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Alphabetin liikevaihto oli reilut 65 miljardia dollaria, mikä on 41 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Kasvua on siivittänyt pandemia, joka on lisännyt internetin merkitystä esimerkiksi opiskelussa, työnteossa, ostosten tekemisessä ja viihteen kuluttamisessa. Alphabet on tehnyt ennätyssuuren tuloksen jo viidellä perättäisellä neljänneksellä.