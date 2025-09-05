Googlelle miljardien sakko ja määräys – raivoaako Trump pian?

Alphabetin tytäryhtiö Google on saanut EU-komissiolta lähes kolmen miljardin euron sakon ja määräyksen lopettaa oman mainosteknologiapalvelunsa suosiminen.
EU-komission mukaan Google on väärinkäyttänyt hallitsevaa markkina-asemaansa.
Yhtiö ilmoitti saman tien aikovansa valittaa sakosta. Yhtiön mukaan sakko on perusteeton ja aiheuttaa haittaa tuhansille eurooppalaisille yhtiöille.
Uusi sakkopäätös uhkaa kiristää EU:n välejä presidentti Donald Trumpiin, joka on varoittanut komissiota määräämästä sakkoja yhdysvaltalaisille teknologiajäteille.