Gogi Mavromichalis kertoi yllättäviä työuutisia: "Irtisanouduin"

– Tasan seitsemän vuotta olen ollut vakituinen työntekijä Yleisradiolla ja nyt on aika siirtyä kokeilemaan miltä se yrittäjän työliivi oikeen tuntuu, hän kirjoittaa.

View this post on Instagram

– Nyt on aika kokeilla jotain uutta. Yhteistyö Ylen kanssa ei kuitenkaan lopu seinään, vaan teen yhä sisältöä heille jatkossakin, nyt vaan avaan ovia uusille jutuille, hän kertoo.

Mavromichalis on tullut tutuksi Salatut elämät -sarjasta, jossa hän esitti Romeo Aroa vuosina 2005–2008. Hän paljasti viime vuonna MTV Uutisille saavansa edelleen viestejä Salkkareihin liittyen.

– Varmaan yleisin viesti, jonka saan, on että "sain just tietää, että sinä olet Salkkareiden Romeo! Maailmani on jotenkin täysin muuttunut nyt". Se siis yllättää aika monia, hän kertoi.