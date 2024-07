Gogi Mavromichalis suloisissa kuvissa vaimonsa kanssa – "Tavattiin pilkun aikoihin"

View this post on Instagram

– Illan jälkeen nuori kreikkalainen mies oli myyty. Tasan 10 vuotta siitä eteenpäin mentiin naimisiin, ja tässä sitä ollaan, 3 vuotta avioparina ja going strong.

Mavromichalis on tullut tunnetuksi Salatut elämät -sarjasta. Hän esitti sarjassa Romeo Aroa vuosina 2005–2008. Hän kertoi vuonna 2022 MTV Uutisille saavansa edelleen viestejä Salkkareihin liittyen.

– Varmaan yleisin viesti, jonka saan, on että "sain just tietää, että sinä olet Salkkareiden Romeo! Maailmani on jotenkin täysin muuttunut nyt". Se siis yllättää aika monia, Mavromichalis nauroi.