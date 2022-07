Gazprom kertoi, millä ehdoilla se palauttaisi kaasutoimitukset normaalille tasolle Saksassa

Gazprom on vähentänyt putken kaasuvirtaa asteittain kesäkuusta alkaen. Keskiviikosta eteenpäin kaasua on kulkenut putkessa vain 20 prosenttia sen kapasiteetista. Gazprom on vedonnut turbiinien kunnossapito-ongelmiin ja länsimaiden pakotteisiin.