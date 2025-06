Gazan viranomaiset: Kymmenen ihmistä kuoli Israelin tulituksissa lähellä avustuspisteitä

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan kymmenen ihmistä kuoli ja yli 30 haavoittui maanantaina, kun Israelin joukot tulittivat avustuspisteille pyrkiviä ihmisiä.

Israelin asevoimat myönsi, että sen joukot ampuivat "varoituslaukauksia" avustuspisteiden lähellä sattuneiden välikohtausten aikana.

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin joukot tulittivat useaan otteeseen ihmisiä liikenneympyrässä lähellä Rafahin kaupungin ruoka-avustuspistettä. Viraston mukaan kymmenen ihmistä kuoli kahdessa siellä tapahtuneessa tilanteessa. Erillisessä tilanteessa Gazan kaupungissa sijaitsevalla avustuspisteellä haavoittui puolestaan yli 30 ihmistä Israelin tulituksessa.

Asevoimien mukaan ihmiset muodostivat Israelin joukoille uhkan, jonka takia joukot ampuivat varoituslaukauksia.

Yhdysvaltain ja Israelin tukema kiistanalainen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) aloitti ruoka-avustuksen jakamisen Gazan kaistalla kaksi viikkoa sitten, minkä jälkeen Israel on tehnyt useita tappavia iskuja sen avustuspisteiden lähistöllä.

Palestiinalaisia ruoka-apulaukkujen kanssa Gazassa toukokuussa 2025./All Over Press

Al-Amalin sairaala käytännössä toimimaton

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Gazassa sijaitseva al-Amalin sairaala on "käytännössä pois käytöstä". Al-Amal on ollut yksi harvoista Gazassa yhä toimivista sairaaloista.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi maanantaina, että pääsy sairaalaan on estynyt, mikä estää uusia potilaita pääsemästä hoitoon. Tämä aiheuttaa hänen mukaansa lisää kuolemia, jotka olisivat olleet ehkäistävissä.

Tedrosin mukaan kaksi ensihoitotiimiä "tekevät yhä parhaansa", jotta he voivat palvella jäljellä olevia potilaita rajallisilla lääkintätarvikkeilla.

– Al-Amalin sulkeutumisen myötä Nasserin sairaala on nyt ainoa jäljellä oleva tehohoitoyksikkö Khan Yunisissa, Tedros sanoi.

Viime viikolla WHO vaati, että al-Amalin ja Nasserin sairaalat suojeltaisiin. Ne ovat olleet vaarassa muuttua toimimattomiksi, kun humanitaarista apua sekä kulkemista on rajoitettu. Al-Amal ja Nasser ovat olleet kaksi viimeistä toimivaa sairaalaa Khan Yunisissa, missä valtaosa väestöstä tällä hetkellä asuu.