Gazan eteläosassa raskaita taisteluita – Israelin armeijan kerrottiin tulittaneen siviilien suojapaikkoja

Gazan kaistan eteläosassa sijaitsevassa Khan Yunisin kaupungissa ja sen ympäristössä käytiin keskiviikkona erittäin rajuja taisteluita. Israelin joukkojen kerrottiin tulittaneen myös siviilien suojapaikkoja ja sairaalaa. YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) Gazan johtaja Thomas White kertoi, että kaksi hyökkäysvaunun ampumaa kranaattia osui rakennukseen, jossa oli satoja ihmisiä suojassa. Ainakin yhdeksän ihmistä kuoli ja 75 haavoittui. Whiten mukaan myös UNRWA:n ylläpitämän koulutuskeskuksen alueelle on ammuttu kranaatteja, minkä vuoksi rakennuksia on syttynyt tuleen. Keskuksen alueella oli suojassa arviolta 10 000 ihmistä. Khan Yunisissa sijaitsevan Nasserin sairaalan lähelle osui niin ikään ammuksia, kertoi Lääkärit ilman rajoja -järjestö (MSF). YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan ihmiset eivät pääse Nasserin sairaalaan tai sieltä pois jatkuvan tulituksen takia. MSF:n mukaan israelilaisjoukot ilmoittivat keskiviikkoaamuna, että useat kaupungin alueet ovat evakuointimääräysten piirissä. Myös Nasserin ja al-Amalin sairaalat ovat New York Timesin mukaan evakuointikäskyn alaisilla alueilla, minkä lisäksi siellä toimii myös Jordanian pystyttämä kenttäsairaala. Israelin armeija kertoi tiistaina piirittäneensä Khan Yunisin, koska taistelee siellä äärijärjestö Hamasia vastaan.

Egypti sanoi Israelin hidastavan avun vientiä

Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriö kertoi keskiviikkona, että Israelin iskuissa Gazassa on kuollut sodan aikana vähintään 25 700 ihmistä ja haavoittunut liki 64 000.



Erikseen Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi syytti israelilaisia viranomaisia siitä, että he hidastavat avun vientiä Rafahin rajanylityspaikan kautta Gazaan.



– Tämä on osa sitä, miten he luovat painetta (Hamasin sieppaamien) panttivankien vapauttamiseksi, hän sanoi uutiskanava al-Jazeeran mukaan.