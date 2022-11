Fyysikko teki vuonna 1911 erikoisen havainnon elohopeasta: Atomitason mekanismi onnistuttiin selittämään vasta nyt

Keväällä 1911 alankomaalainen fyysikko Heike Kammerlingh Onnes löysi suprajohtavuuden, kun hän havaitsi elohopean sähkövastuksen katoavan alle 4,2 kelvinasteen lämpötilassa. Vasta nyt eli 111 vuotta myöhemmin täydellinen atomitason mekanismi elohopean suprajohtavuuden takana on saatu selitetyksi, uutisoi APS Physics .

Myös elohopea on tavanomainen suprajohde, ja tällä yleisellä tasolla sen suprajohtavuuden syy on tunnettu.

Tieteellinen artikkeli on julkaistu Physical Review B -lehdessä. Alustava versio siitä on vapaasti luettavissa Arxiv-palvelussa. Artikkelin ensimmäiseksi kirjoittajaksi on merkitty Cesare Tresca. Tämä maininta tarkoittaa yleensä suurinta käytännön vastuuta työstä.