Futisprofeetat paljastavat: "Pelaajien ja valmennuksen välit tulehtuneet" – Tampereen jättiottelu avaa mestaruusjahdin

Jalkapallon Veikkausliiga käynnistyy tänään kuudella ottelulla. Kahden suurimman mestarisuosikin, Ilveksen ja HJK:n, kohtaaminen Tammelan täyteen ahdetulla jalkapallostadionilla antaa ensimmäiset suuntaviivat etukäteen vahvimmiksi arvioitujen joukkueiden suunnasta.

MTV Katsomon uutuusohjelma Futisprofeetat pureutui uuden sesongin lähtökohtiin, jotka vaikuttavat Ilvekselle erityisen suosiollisilta.

– Ilves näytti jo oikeastaan viime syksynä, että heillä on kaikki palikat kohdallaan. Pelitapa on selkeä, urheilutoimenjohtaja Miika Takkula on tehnyt erinomaista työtä, MTV Urheilun toimittaja Timo Innanen alusti.

Futisprofeetat kertovat tietojensa pohjalta myös jännitteisistä kulisseista Valkeakosken Hakassa ja tiukasta paikasta viime kauden IF Gnistanissa.

