Yhdysvaltain Pompeo: Suljettavaksi määrätty Kiinan edustusto Houstonissa oli vakoilukeskus

Ulkoministerin mukaan Kiina on hankkinut edustustonsa avulla laittomasti haltuunsa yhdysvaltalaisyritysten kauppasalaisuuksia. Pompeo kävi torstaina Kiinaa vastaan Kaliforniassa pitämässään puheessa.

– Me emme voi enää olla piittaamatta maidemme välisistä perustavanlaatuisista poliittisista ja ideologisista eroavaisuuksista, Pompeo sanoi.

Ulkoministeri lisäsi, ettei Kiinan kommunistinen puolue ole ikinä sivuuttanut edellä mainittuja eroavaisuuksia. Pompeon mukaan maailman valtioiden on valittava puolensa vapauden ja tyrannian välillä.

"Yritykset liian myötämielisiä Kiinan vaatimusten edessä"

Pompeon mielestä Kiina on käyttänyt Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden jalomielisyyttä itsekkäästi hyväkseen edellisten neljän vuosikymmenen aikana. Edellä mainittuna ajanjaksona Aasian suurvalta on pannut toimeen uudistuksia ja maasta on tullut merkittävä tekijä maailmantaloudessa.