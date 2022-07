Frisbeegolfin supertähti hehkutti suomalaista yleisöä huipputurnauksessa – "Tunnen pöhinän ilmassa"

Tänä vuonna Nokialla on jaossa noin 100 000 dollarin (vajaa 98 000 euroa) palkintopotti. Se on ensimmäinen kerta, kun summa nousee kisan ja Euroopan lajihistoriassa näin korkealle. McBeth on voittanut kilpailun viidesti, viimeksi vuonna 2019. Suomalaisyleisö on jäänyt erityisesti McBethin mieleen.