Freddie Mercuryn väitetty salainen tytär puhuu nyt ensimmäistä kertaa: "En halunnut jakaa isääni koko maailman kanssa"

Queen-yhtyeen keulahahmo Freddie Mercuryn "salainen tytär" puhuu nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa hänen ja isänsä suhteesta.

Freddie Mercuryn väitetty "salainen tytär" on antanut lausunnon Daily Mail -lehdelle ennen heidän suhteestaan kertovan kirjan julkaisua. Salaisesta tyttärestä kerrotaan syyskuussa ilmestyvässä Freddie Mercuryn elämäkerrassa.

Kirjassa nimeltä Love, Freddie väitetään, että lapsi sai alkunsa vahingossa Mercuryn suhteesta läheisen ystävän vaimon kanssa vuonna 1976.

Kirjassa nimellä B esiintyvä nainen kertoo, että hänellä oli syynsä pidättäytyä pois julkisuudesta.

– En halunnut jakaa isääni koko maailman kanssa. Hänen kuolemansa jälkeen minun piti oppia elämään häntä vastaan ​​kohdistettujen hyökkäysten, häneen liitettyjen väärinkäsitysten ja sen tunteen kanssa, että isäni kuului nyt kaikille.

– Itkin ja surin isääni, kun fanit ympäri maailmaa surivat Queenin Freddietä. Kun on 15-vuotias, se ei ole helppoa. Minun piti kasvaa aikuiseksi ilman häntä ja elää kaikki merkittävät hetket ja tapahtumat ilman hänen tukeaan.

– 30 vuoden ajan minun piti rakentaa elämäni ja perheeni ilman häntä ja hyväksyä, ettei hän olisi mukanani jakamassa onnellisia hetkiäni. 30 vuoden ajan, kun muu maailma eli uudelleen Mercuryn elämää hänen musiikkinsa kautta, tarvitsin vain isääni itseäni ja perhettäni varten. Kuinka olisin voinut puhua aiemmin? nainen sanoo Daily Mailille.

B antoi julkisuuteen lausuntonsa saatuaan tietää, että Mercuryn entinen rakastaja ja läheinen ystävä Mary Austin väittää, ettei tiennyt B:n olemassaolosta.

Austin peri suuren osan Mercuryn omaisuudesta. Hänen tiedetään kyseenalaistavan B:n tarinan.

B kertoo Daily Mailille antamassaan lausunnossa, että hän murtunut Mary Austinin reaktiosta.

– Freddien elämää on vääristelty ja kirjoitettu uusiksi 34 vuoden ajan, mutta hän ei ole koskaan sanonut mitään – lukuun ottamatta kommenttiaan elokuvasta Bohemian Rhapsody, jota hän kutsui "taiteelliseksi vapaudeksi".

The Guardian -lehden mukaan Mercuryn väitetty tytär on tällä hetkellä 48-vuotias ja työskentelee lääkärinä Euroopassa. Kirjan mukaan hänellä ja Mercuryllä oli läheiset välit aina tähden kuolemaan saakka.

