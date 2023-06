Taidemaalari Françoise Gilot on kuollut 101-vuotiaana – tunnettiin Picasson muusana

Gilot oli kuollessaan 101-vuotias. WP:n mukaan Gilot kuoli sairaalassa New Yorkin Manhattanilla.

Gilotin tytär kertoo yhdysvaltalaislehti New York Timesille Gilotin kärsineen sydän- ja keuhkosairauksista.

Gilot teki uraa taidemaalarina. Hänen töitään on esillä esimerkiksi New Yorkin Musem of Modern Art- ja Metropolitan-taidemuseossa sekä Pariisin Pompidou-keskuksessa.