Francesco Totin poika kärsi sukunimestään – tekee 19-vuotiaana karun ratkaisun

Italialaisen jalkapallolegenda Francesco Totin poika lopettaa jalkapallouransa vain 19-vuotiaana.

Cristian Totti kertoi päätöksestään La Nuova -lehdelle.

– Kyllä, aion lopettaa. Olen tehnyt päätökseni, Totti ilmoitti.

Cristian on Francesco Totin vanhin lapsi hänen aiemmasta parisuhteestaan ex-vaimo Ilary Blasin kanssa. Italiasta tulevien raporttien mukaan Cristianin dramaattinen lopettamispäätös on peräisin siitä, että hänellä oli vaikeuksia ”kantaa” isänsä legendaarista nimeä.

Cristian on ollut Italiassa median suurennuslasin alla. Hän on ollut myös sosiaalisen median trollaajien eli kiusantekijöiden kohteena.

Totti Jr. aloitti uransa AS Roman juniorijoukkueissa ennen kuin hän lähti Frosinonen ja espanjalaisen Rayo Vallecanon akatemioihin. Hän palasi myöhemmin Italiaan, missä hän pelasi Serie D -sarjassa.

Hänen viimeisin valmentajansa oli AC Milanin entinen maalivahti Marco Amelia, joka uskoo, että Totin isän taakka oli liian raskas kannettavaksi.

– Halusin hänet joukkueeseeni, koska hän pystyi rakentamaan peliä, hän löysi tiloja ja hän pystyi myös karvaamaan palloja takaisin, Amelia totesi, jatkaen:

– Hänellä oli hyvä ura edessä Serie C:ssä tai Serie B:ssä. Se, että hän on Totin poika, vaikutti odotuksiin, joita hänelle asetettiin.

Cristian Totti aikoo kuitenkin jatkaa jalkapallon parissa, sillä hän tekee jatkossa kykyjenetsijän töitä Totin jalkapallokoululle Italiassa. Cristianin tehtävänä on tunnistaa lahjakkuuksia, kun hän tekee yhteistyötä jalkapalloakatemian managerin Claudio D’Ulissen kanssa.

Cristian Totin isä Francesco Totti on yksi Italian jalkapallosuuruuksista. Totti pelasi koko 25-vuotisen uransa AS Romassa. Hän johdatti roomalaisjoukkueen Serie A:n mestariksi vuonna 2001, minkä lisäksi hän voitti seuran kanssa Italian cupin kahteen eri otteeseen.

Totti loisti myös maajoukkueessa, missä hän voitti Italian kanssa maailmanmestaruuden vuonna 2005. Totti valittiin kyseisen turnauksen All Star -miehistöön.

Hän lopetti jalkapallouransa kesällä 2017.

Kuvassa Francesco Totti (keskellä) ja hänen poikansa Cristian Totti (vieressä oikealla).