Kirja-arvio: AS Roman kannattajasta Rooman kuninkaaksi

Francesco Totti on harvinainen pelaaja. Hän pelasi samassa seurassa, lapsena ja nuorena ”romanistana” kannattamassaan, AS Romassa koko pitkän ammattilaisuransa. Totti pelasi viimeisen ottelunsa nelikymppisenä.

Kysyntää oli supertähtien galácticos-kauden Real Madridia myöten, jos on uskominen Tottin omaelämäkertaa, jota on myös kirjoittanut urheilulehti La Gazzetta dello Sportin toimittaja Paolo Condó. Kirja perustuu Tottin lisäksi monen hänen läheisen – perheessä ja jalkapallossa – henkilön muisteluihin.

Totti on kertomuksensa ansainnut



Serie A:ssa kannatan AS Romaa, mutta seurafanitusta merkittävämpää tämän arvion kirjoittajalle on Tottin uskollisuus seuralleen, kuin Paolo Maldinin AC Milanilleen.

Pelaajan ura on työputkena lyhyt ja vakaville vammoille altis. Seuran vaihtaminen suuremman palkkion ja peliajan kannalta on ymmärrettävää, joskin huippupelaajien palkat ja palkkiot ovat mielestäni karanneet käsistä, ne ovat summiltaan rivoja.

Miksi Totti ei lähtenyt Real Madridiin?



Jalkapalloseura on kuitenkin identiteettiyhteisö, faneille mutta myös monelle pelaajalle. Totti korostaa roomalaisuuttaan. Rooma on erottamaton osa häntä, ja Totti osa Roomaa, ei vain Romaa (roomalaisseura Lazion kannattajat saattavat olla eri mieltä).

Rooma oli Tottille myös raskas



Symbioosi on niin tiivis, että se estää Tottia nauttimasta normaalielämästä. Kuinka monta kertaa hän joutuukaan kirjaimellisesti pakenemaan fanilaumoja, jopa Vatikaania lähellä olevasta ravintolasta kiiveten muurin yli ja viereisen munkkiluostarin pihan ja porttien kautta ’vapauteen´.

Sitten on mamma, äiti. Tottin mukaan hän ei kerro äidilleen edes pohtivansa lähtöä Romasta. Äiti, joka on kuskannut poikaansa harjoituksiin pikkuisena, kuivattanut talvisin tämän hiuksia pelin jälkeen Fiat 126:n puhaltimilla. Käynyt läpi ja tentannut läksyjä. Äitiä ei voi pettää.

Ja muu perhe. Ja seuran henkilökunta, joka on pitänyt hänestä aina huolta. ”En lähde Real Madridiin, sillä se ei ole minun tarinani. Minun tarinani on AS Roma…”