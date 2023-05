Floridan supertähdet häkeltyivät huimasta tempustaan – Aleksander Barkov epäuskoisena: "Älytöntä"

– Kukaan koko maailmassa ei uskonut, että me voittaisimme tämän ottelusarjan paitsi jätkät meidän kopissamme. Tämä tuntuu aika siistiltä, Tkachuk summaa lehdistötilaisuudessa.

– Heillä on uskomaton joukkue. Paras joukkue, jota vastaan olen pelannut NHL-urallani. Se, että onnistuimme voittamaan heidät, on hullua, Tkachuk hehkuttaa.

– Seiskapeli ja jatkoaikavoitto runkosarjahistorian parasta joukkuetta vastaan. Se on älytöntä. Tätä on vaikea ymmärtää juuri nyt. En usko, että meidän on edes ymmärrettävä sitä nyt, Barkov toteaa.