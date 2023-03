Fleksaajat elävät muita leveämmin, eivätkä pelkää näyttää sitä – tästä uutuussarjassa on kyse

Uutuussarjassa Fleksaajat juontajat Seksikäs-Suklaa ja MolyBros lähtevät etsimään Suomen kovimpia fleksaajia, jotka elävät muita leveämmin, eivätkä pelkää näyttää sitä.

Fleksaaminen tulee englanninkielisestä slangitermistä flex, jolla tarkoitetaan oman tyylin tai esimerkiksi varallisuuden avointa näyttämistä ja esittelyä. Fleksaaminen on vaatimattomuuden vastakohta ja tapa ilmaista itseä ja elämäntyyliä vapautuneesti. Tutkimusmatka suomalaiseen fleksaamisen kulttuuriin alkaa MTV Katsomossa 18. huhtikuuta.

Ohjelmassa fleksaamisen kohteena ovat muun muassa vaatteet, kengät, veneet ja kellot. Kaudella tavataan muodin asiantuntijoita ja keräilijöitä, vietetään päivän monimiljonäärin kanssa ja tutustutaan digitaaliseen fleksaamiseen.

– Suomessa on historiallisesti totuttu siihen, että kellä onni on, se onnen kätkeköön – ja kellä aarre on, se aarteen peittäköön.Ehkäpä se on meidän tehtävä näyttää suuntaa ja esitellä uuden sukupolven vapautuneempaa elämäntapaa. Elämästä nauttiminen ja kateuden ohittaminen tekee meille kaikille hyvää,Seksikäs-Suklaa Luyeye "Viki" Konssi kommentoi tiedotteessa.

– Paljon sun outfit maksaa -videot ovat meidän YouTube-kanvan kestosuosikkeja. Nyt matka jatkuu Fleksaajissa ja me näytetään, miten jengi fleksaa vaatteilla ja asusteillaan. Meidän osuudessa nähdään, miten suomalaisten katumuoti on kehittynyt ja miten laatuun satsataan koko ajan enemmän, MolyBros eli Abdirahman Keinaan ja Ibrahim Manza kertovat.

TUTUSTU ESIINTYJIIN:

Luyeye "Viki" Konssi eli Seksikäs-Suklaa on media-alan moniosaaja: käsikirjoittaja, stand up -koomikko, näyttelijä, puhuja, tubettaja, somepersoona ja videoiden tuottaja. Suklaan hauskat sketsit ovat keränneet runsaasti seuraajia hänen kanavilleen YouTubeen, Instagramiin ja TikTokiin.

Vuonna 2022 ilmestyi kirja Viki – Seksikäs-Suklaa Suomesta, jossa Suklaa kertoo tarinansa sisällissodan repimästä Angolasta perniöläisen vastaanottokeskuksen kautta tähän päivään. Seksikäs-Suklaa on toinen solisteista metallibändissä Lähiöbotox, joka yhdistää tiukat heavyriffit räppiin. Lisäksi Suklaalla on sooloura biisintekijänä ja artistina, joka keikkailee ja tanssittaa yleisöään bileräpin tahtiin. Suklaa on ollut myös mukana lukuisissa hankkeissa, jotka liittyvät nuoriin ja maahanmuuttajiin (Nenäpäivä, Break the Fight, Sanoita parempi maailma -koulukiertue).

MolyBrosin pääkanava on YouTube, jossa kaksikko Abdirahman Keinaan ja Ibrahim Manza tekevät haastatteluja nuorison keskuudessa nuoria kiinnostavista aiheista. MolyBros on luonut ilmiöitä ja uusia sanontoja. Joskus – kuten outfit-videoissa – aiheet ovat kepeitä ja hauskoja, ja joskus vakavia ja mielipiteitä jakavia, kuten silloin, kun MolyBros seuraa nuoria tyttöjä netissä saalistavia aikuisia. TikTokissa, Snapchatissä ja Instagramissa MolyBros tekee viihteellistä sisältöä.

MolyBrosille on tärkeää olla tiiviissä yhteydessä seuraajiinsa. Vuonna 2022 MolyBros starttasi ystävänsä Akimin kanssa MolyCast-podcastin, jossa he haastattelevat hetken kiinnostavimpia tyyppejä musiikin, muodin ja median saralta sekä juttelevat keskenään nuorison keskuudessa puhuttavista aiheista. MolyBros on kampanjoinut nettihäirintää vastaan ja tehnyt kouluvierailuja Lasten ja nuorten säätiön toiminnan puitteissa.