Brodien onkeen tarttui Keiteleellä todellinen peto: Saalis lähes yhtä pitkä kuin kalastaja itse

Kingin perhe oli veneilemässä Keski-Suomessa Keiteleen vesistössä. Mukana kesäisellä veneretkellä oli virveleitä, joilla uisteltiin kalasaaliin toivossa.

Perheen äiti Heini King kertoo MTV Uutisille, että kalaa ei ollut kuitenkaan tullut, joten uistimet päätettiin kelata ylös vedestä.

– Pysäytimme veneen ja aloitimme kelaamaan, niin siellä olikin sitten 8-vuotiaan Brodien virvelissä jotakin.

Brodie kamppaili saaliin kanssa kymmenisen minuuttia, mutta voimat alkoivat ehtyä. Apuun tuli 13-vuotias isoveli Cailean, joka joutui myöskin väsyttämään vastaan kamppaillutta saalista toiset kymmenen minuuttia.

10,64 kiloa! Kunnioitettava paino hauelle.

Syy kovalle kamppailulle paljastui, kun vonkale saatiin vihdoin veneen vierelle. Kyseessä oli 120 senttiä pitkä ja 10,64 kiloa painanut hauki. Vertailun vuoksi, Brodie itse on noin 126 senttimetriä pitkä.

– Olin ohjaamassa venettä, mutta kun näin sen kalan tulevan käymään pinnassa, niin pakenin veneen keulaan, kun minua pelotti se, King naurahtaa.

Vonkale saatiin kovan taistelun päätteeksi nostettua veneeseen ja se täytti tehokkaasti koko vapaana olleen lattiatilan.

Brodie on kalastanut 5-vuotiaasta lähtien ja on intohimoinen kalastaja. Isoja kaloja on tarttunut onkeen aiemminkin, mutta tämä oli ennätys

– Brodie on aina sitä mieltä, että kun hän kalan saa, niin sehän pitää sitten syödä. Hauki on nyt fileinä tuossa grilliin menossa. Se tulee syötyä isommalla porukalla, King kertoo.