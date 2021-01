Finnairin toimitusjohtaja koronavuodesta: "Rankinta on ollut irtisanominen – ei se hyvältä tunnu millään lailla"

"Pidettävä huoli, että mahdollisimman monelle töitä jatkossa"

– Isoja muutoksia on ollut paljon. Rankinta on ollut irtisanominen. Olemme joutuneet irtisanomaan tosi hyviä ihmisiä. Ei se hyvältä tunnu millään lailla.

– Tämä kriisi on ollut mittaluokaltaan niin järisyttävä lentoyhtiöille, että kovat realiteetit on vain kohdattava. On pidettävä huoli, että yhtiö selviää ja mahdollisimman monelle on töitä jatkossa.