Finnair kertoi jo marraskuussa peruvansa tämän viikon kahden työnseisauspäivän vuoksi yhteensä noin 300 lentoa.

Lentoyhtiö Finnairin lentäjät lakkoilevat tänään maanantaina.

Lentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ja Finnairia edustava Palta ovat neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta elokuusta lähtien.

Finnair perui jo marraskuun lopulla maanantaisen työnseisauspäivän lentojaan, joten lakon vaikutusten tiedettiin olevan merkittäviä lentoliikenteeseen riippumatta viikonloppunakin jatkuneiden neuvotteluiden tuloksista.

Marraskuussa Finnair kertoi peruvansa yhteensä noin 300 lentoa maanantain ja perjantain työnseisausten vuoksi. Yhtiö arvioi, että lakot vaikuttavat noin 33 000 asiakkaaseen.

Maanantailta lentoja peruttiin toistasataa.

Sunnuntaina ei uutta kerrottavaa

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara arvioi sunnuntaina alkuillasta, että neuvottelut jatkuisivat myöhään iltaan. Sajavaara ei avannut enempää neuvottelutilannetta.

Liikennelentäjäliiton edunvalvontajohtaja Heli Hagman ja Paltan liikenne- ja logistiikkasektorin neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield vahvistivat STT:lle sunnuntai-illasta neuvotteluiden olevan edelleen käynnissä, mutta uutta kerrottavaa neuvottelutilanteesta heillä ei ollut.

Liikennelentäjäliitto tiedotti verkkosivuillaan torstaina, että neuvottelut ovat edenneet kuluneen viikon aikana "jonkin verran". Tästä huolimatta liitto kuvasi neuvottelutilannetta yleisesti hankalaksi. Tämä johtuu liiton mukaan siitä, että työnantajapuoli vaatii lentäjien työn osittaista ulkoistamista.

Myös Paltan mukaan neuvotteluissa on keskusteltu hankalista kysymyksistä. Wiik-Blåfield sanoi lauantaina STT:lle, että ratkaisun löytyminen vaatii vielä "merkittävää vastaantuloa". Wiik-Blåfieldin mukaan aiemmissa työehtosopimuksissa on ollut "rajoitteita", jotka ovat estäneet Finnairia vastaamasta muuttuneeseen kilpailutilanteeseen. Hänen mukaansa lentäjillä on ollut neuvotteluissa myös varsin korkeat tavoitteet.

