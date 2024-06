Finnairin lennolla koettiin uskomaton yllätys: Lentäjä rupesi laulamaan – katso video

MTV Uutisten toimittaja Kitta Kohonen pääsi todistamaan erikoista tapahtumaa Finnarin lennolla, kun toinen koneen lentäjistä lentäjä-laulaja Mikael Konttinen asteli matkustamon puolelle ja ryhtyi laulamaan matkustajille. Laulutempauksen taustalla on historiallinen syy: tänään lauantaina tuli kuluneeksi tasan sata vuotta siitä, kun Finnair aloitti lennot Tukholmaan.

Konttisella on pitkä musiikillinen historia. Hän on esiintynyt muun muassa Seinäjoen Tangomarkkinoilla vuonna 2006, laulanut Linnan juhlissa vuonna 2008 sekä osallistunut samana vuonna Suomen Euroviisukarsintoihin. Konttiselta on julkaistu kolme sooloalbumia.