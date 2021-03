Filosofi Esa Saarinen pitää tänään viimeisen luentonsa: Kertoi MTV:lle, mikä häntä huolettaa ihmisissä – "On hirveän tärkeää, että mitä tahansa tehdään, tehdään sydämestä"

Filosofi, kirjailija ja yritysvalmentaja Esa Saarinen, 67, on jäämässä eläkkeelle Aalto-yliopiston professorin virastaan.

Saarinen nousi julkisuuteen 1980-luvulla. Uransa aikana hän on puhunut filosofiasta suurelle yleisölle sekä luennoillaan, kirjoissaan että lukuisissa haastatteluissa.

Esa Saarinen on vetänyt Aalto-yliopistossa Filosofia ja systeemiajattelut -luentosarjaa jo 20 vuotta. Viimeisen luennon otsikko on ”Ja aurinko nousee”.

– Se on minusta ongelma. Elämme ajattelumme kannalta kaiken aikaa ulkopuolelta tulevien virikkeiden eteenpäin sytyttäminä. Se tarkoittaa väistämättä sitä, että ne ajatukset, jotka voisivat herätä itsessämme syvemmällä, voivat jäädä tulematta ja ajautua johonkin reunustoille, Saarinen sanoo.

– Näin ihminen vieraantuu siitä, mitä hän itse loppujen lopuksi ajattelee. On tärkeää luoda esimerkiksi luennoilla tilanne, jossa ihminen voi ajatella sitä, mitä hän oikein ajattelee itselleen tärkeistä asioista.

– Luulen, että viestini on aina sama, ja se on se, että on hyvä juttu ihmiselle ajatella rakkaudellisesti asioita, Saarinen toteaa.