Ferrarin ja Red Bullin F1-taisto voi ratketa lajin uudistukseen – italialaistallissa seurattu vastustajan kehitystä suurennuslasin kanssa

Ferrari johtaa Red Bullia valmistajien MM-sarjassa kuudella pisteellä viiden ajetun osakilpailun jälkeen. Kuljettajien sarjassa Charles Leclercilla on vielä 19 pisteen johto Max Verstappeniin , mutta edellisissä kisoissa Red Bull on ollut koko ajan enemmän niskan päällä.

Tästä kaudesta alkaen tallien on tultava toimeen 140 miljoonan dollarin eli noin 134 miljoonan euron kulukaton alla. Tämän tarkoituksena on ennen kaikkea tasoittaa isojen ja pienten tallien voimasuhteita.

Ferrari on tunnettu formula ykkösten kovimpana tuhlaajana, mutta tällä kaudella se on viivyttänyt päivitystensä tekemistä selvästi esimerkiksi Red Bullia pidempään. Tallipomo Mattia Binotto toivoo tästä etua punaisille.

– On totta, että Red Bull kehittänyt autoaan kauden alusta alkaen, ja he ovat tuoneet päivityksiä. Jos katson paria viime kisaa, he ovat olleet ehkä pari kymmenystä meitä nopeampia, Binotto arvioi Motorsport.comille.