F1:ssä tapahtui hätkähdyttävä käänne – maailmanmestari esitteli kiehtovan teorian: "Täytyy johtua siitä"

Tämän jälkeen ajetuista seitsemästä osakilpailusta Red Bullin tilastoihin on kirjattu vain yksi paalupaikka eikä ainuttakaan voittoa. Voitoton putki on tallin pisin neljään vuoteen.

Red Bull on Singaporen GP:hen lähdettäessä valmistajien MM-sarjassa 20 pisteen takamatkalla McLareniin, ja monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, ettei 31 pisteen etumatka Ferrariin välttämättä kestä kauaa.

FIA tyrmäsi Red Bull -epäilykset

Red Bullin sukellusta on yritetty selittää sääntöihin tehdyllä tarkennuksella, jonka FIA vei virallisesti sääntökirjaan asti heinäkuun lopussa. Muutoksella tilkittiin jarruja koskenut porsaanreikä, jota Red Bullin epäiltiin alkukauden aikana hyödyntäneen.

Vaikka ajankohta asian esiin nousemisen ja Red Bullin vauhdin katoamisen välillä menee jotakuinkin yksi yhteen, FIA on kiistänyt , että heinäkuinen sääntötarkennus olisi tehty siksi, että joku talli olisi käyttänyt sääntöjen vastaista järjestelmää.

McLaren sääntöuudistuksen hyötyjänä

Menossa on ensinnäkin kolmas kausi nykyisillä autoilla, ja moottoriurheilun vanha viisaus on, että mitä pidempään säännöt pysyvät muuttumattomina, sitä tasaisempaa kilpailusta tulee.

Vuodesta 2021 alkaen on lisäksi ollut käytössä kulukatto ja auton aerodynamiikan kehittämiseen on saanut käyttää aikaa sitä vähemmän, mitä paremmin talli on menestynyt.