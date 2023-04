Fernando Alonsolta hurjaa puhetta: "Valtteri Bottaksella voisi olla viisi maailmanmestaruutta"

Alonso elää F1-urallaan uutta kevättä, kun Aston Martinin auto on ollut tällä kaudella oivassa iskussa. 41-vuotias espanjalainen on nakutellut itsensä kolmanneksi kauden kaikissa ensimmäisissä kolmessa osakilpailussa.

– Uskon, ettei meillä ole 2023 (tällä kaudella) mahdollisuutta, mutta ei myöskään muilla, koska etulyöntiasemassa olevaa Red Bullia on vaikea haastaa, mutta talvella tekemämme harppauksen jälkeen voisimme ottaa talvella 2024 seuraavan ja kyetä taistelemaan maailmanmestaruutta. Meillä on aihetta optimismiin.

"Niin tämä toimii"

– Ajattelen edelleen, että hän on yksi historian parhaista, mutta hän on myös ollut onnekas tai tiennyt olevansa dominoivassa autossa monien vuosien ajan. Kun niin on tapahtunut, (Michael) Schumacher on voittanut seitsemän maailmanmestaruutta, Lewis myös seitsemän, (Max) Verstappen on matkalla kolmanteensa ja minä voitin kaksi. Ollaksesi mestari tarvitset parhaan auton, siltoja huipputalleissa kulmikkaana persoonana poltellut ja myös epäonnistuneita tallinvaihdoksia tehnyt Alonso pui.