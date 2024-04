Fazer: Päätös makeisverosta voi vaikuttaa suunnitelmaan Lahden suklaatehtaasta

Fazer katsoo, että hallituksen esitys vääristää merkittävästi kilpailua herkuttelutuotteissa ja on ristiriidassa EU:n neutraalisuusperiaatteen kanssa.

Yhtiö katsoo, että kehysriihessä sovittu veroratkaisu kohtelisi eri tuotteita eriarvoisesti ja ohjaisi makeisten kulutusta mahdollisesti ulkomaisiin tuotteisiin ja muihin tuotekategorioihin. Jo nyt kaupan hyllyillä löytyy tuotteita, jotka eivät ole perinteisiä makeisia mutta kilpailevat suoraan niiden kanssa.



– Elintarvikkeissa yksi vahva kuluttajatrendi on perinteisten kategorioiden sekoittuminen. Herkuttelutuote voi olla myös perunalastut, vanukkaat, aamiaismurot ja niin edelleen. Hallituksen esityksessä jätetään samalla kokonaan huomioimatta paljon suolaa ja rasvaa sisältävät tuotteet, joiden kulutus on kasvanut voimakkaasti, Fazer huomauttaa.



Fazer arvioi, että joidenkin elintarvikkeiden eriytetty arvonlisäverokanta saattaa olla ristiriidassa EU:n sääntöjen kanssa. Kyseisiin sääntöihin on törmätty ennenkin. Suomessa oli vuodesta 2011 vuoteen 2017 käytössä makeisvero. Siitä päätettiin luopua, kun EU:n komissio arvioi veron olevan valtiontukisääntöjen vastainen, koska se vääristi kilpailua samankaltaisten tuotteiden välillä.