Loppu Fazerin tehtaille Vantaalla ja Lappeenrannassa – yhtiö suunnittelee uutta tehdasta Lahteen

Fazer on allekirjoittanut Lahden kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen 34 hehtaarin kokoisen tontin varaamisesta makeistehtaalle Pippo-Kujalan teollisuusalueelta. Yhteistyösopimus on osa tehtaan perussuunnitteluvaihetta ja edeltää varsinaista investointipäätöstä, joka on odotettavissa vuoden 2023 alkupuoliskolla.