Lintuinfluenssa levisi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan Suomessa ensimmäistä kertaa: Kaikki tarhan tuhat fasaania saivat odotetun lopetuspäätöksen

Fasaanitarhalta Kanta-Hämeen Janakkalassa on löydetty H5N8-tyypin lintuinfluenssaa, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lintuinfluenssaa on Suomessa päässyt leviämään luonnonvaraisista linnuista siipikarjan pitopaikkaan.