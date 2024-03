Farmi-ohjelmassa heti draamaa – Miina Äkkijyrkkä, Mona Bling ja Iida Vainio kyräilevät toisiaan

Monan kysyessä, mikä teroituksessa on tärkeää, Miina ei ole kuulevinaankaan kysymystä. Hetken kiusallisen hiljaisuuden jälkeen Mona kysyi asiaa uudelleen.

– Mikä sulla on? Minkä takia sinä kyselet koko ajan? Miina tiuskaisi.

– Miinan asenne on tosi ongelmallinen. Hän töksäyttelee asioita ja sanoo ilkeästi. Hänessä ei ole sellaista Farmi-asennetta, jota pitäisi olla, hämmentynyt Mona sanoi myöhemmin kameroille.

"Miina alkaa käydä hermoille"

Miina sai käytöksestään risuja muilta farmilaisilta sekä torppariksi valitulta poliitikko Merja Kyllöseltä.– Mulla särähti vähän korvaan se, että kun me tehdään jotain duunia, jonka pehtoori on meille määrittänyt, niin näen asian niin, että me tehdään asioita yhdessä, Kyllönen totesi.