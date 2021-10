Fani keskeytti Ole Gunnar Solskjärin haastattelun – päävalmentajalta hillitön kuitti

Manchester Unitedin kausi on ollut vaikea ja Solskjärin päävalmentajan palli on horjunut. Lauantaina joukkue koki todellisen piristysruiskeen, kun peliesitykset parantuivat huomattavasti entisestä ja erityisesti hyökkäyskolmikko Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ja Bruno Fernandes oli mainiolla pelipäällä.

Manchester Unitedin seuraava koitos on edessä tiistaina, kun se kohtaa Mestarien liigassa vieraskentällä Atalantan. Se on voittanut kilpailussa kolmesta ottelustaan kaksi ja johtaa lohkoa. Valioliigan sijoitus on viides.