Facebook ilmoittaa sulkevansa salaliittoteoria QAnonia kannattavia sivuja – verkostossa tuetaan Trumpia

osiaalisen median jättiyhtiö Facebook on ilmoittanut laajentavansa salaliittoteoriaverkosto QAnoniin toimintaan liittyviä kieltotoimia. Kieltoon menevät esimerkiksi QAnoniin liittyvät ryhmät ja sivut sekä tilit kuvanjakopalvelu Instagramissa, yhtiö kertoi blogissaan.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Facebook on jo aiemmin kieltänyt sellaiset QAnoniin liittyvät tilit, joilla on ihannoitu tai kannustettu väkivaltaa.

Facebook on yrittänyt suitsia väärien tietojen levittämistä Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla. Vaalipäivä on 3. marraskuuta. Facebook on saanut runsaasti moitteita siitä, että se epäonnistui disinformaation ja virheellisten tietojen leviämisen torjunnassa vuoden 2016 vaalien alla.