QAnon-liikkeen seuraaja voitti kongressin esivaalit Yhdysvalloissa – levittää hurjia salaliittoteorioita somessa

Georgia on republikaanien vahvaa kannatusaluetta. Monet puolueen jäsenet kuitenkin tuomitsivat Greenen kampanjan sen jälkeen, kun tästä levisi kesäkuun jälkeen radikaaleja näkemyksiä sisältäviä videoita.

Videoilla Greene väittää, että valtion virastot ovat ”islamin valtaamia”, kuinka afroamerikkalaiset ja meksikolaiset ”myyvät huumeita jengeissä” ja että juutalaistaustainen liikemies George Soros teki yhteistyötä natsien kanssa. Jälkimmäinen on suosittu väite oikeiston keskuudessa.

Greenen virallisella Twitter-tilillä on yli 60 000 seuraajaa. Tilillä julkaistaan usein videoita, joissa Greene esittää näkemyksiään suoraan kameralle.

Greene on yksi useista QAnon-liikettä seuraavista ehdokkaista. Kyseessä on salaliittoteoriaksi luokiteltava aate, jonka ydinajatuksena on istuvan presidentin Donald Trumpin käymä salainen sota kansainvälistä rikollisjärjestöä sekä korruptoituneita poliitikkoja vastaan.