"Facebook ei tapa ihmisiä" – Biden lievensi aiempia lausuntojaan somessa leviävistä koronavalheista

Sen sijaan hän sanoi, että kymmenkunta ihmistä on pitkälti vastuussa sosiaalisessa mediassa leviävistä virheellisistä rokoteuutisista. Hän painotti kyseisten ihmisten jakavan virheellistä tietoa. Valheita kuuntelevat voivat Bidenin mukaan vahingoittua niiden vuoksi.

– Se tappaa ihmisiä. Se on huonoa tietoa, Biden sanoi.

"Hallinto sotii virusta, ei Facebookia vastaan"

Presidentin aiemmista kommenteista kimpaantuneena Facebook painotti muun muassa värvänneensä mittavan joukon faktantarkistajia avukseen. Yhtiön mukaan yli 3,3 miljoonaa yhdysvaltalaista on käyttänyt palvelun rokotteen etsintä -työkalua selvittääkseen, mistä ja miten saada rokote.

Facebook on saanut jo aiemmin paljon kritiikkiä valheellisen tiedon leviämisen mahdollistamisesta alustallaan. Yhtiön edustaja ei AFP:n haastattelussa ottanut kantaa virheellisen tiedon leviämisen vaikutuksiin. Yhdysvaltain hallinto on kiristänyt otteitaan sosiaalisen median yhtiöiden osalta erittäin tarttuvan deltamuunnoksen lisätessä tartuntamääriä. Viranomaisten mukaan sosiaalisessa mediassa on levitetty koronarokotteista laajalti vääriä tietoja, joita yhtiöiden halutaan karsivan julkaisualustoiltaan.